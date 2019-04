Reddito di cittadinanza, lavoro nero e orecchie da coniglio: spopola sui social “Inps per la famiglia”

Diventa virale su facebook la pagina dell’Inps dedicata alle famiglie. Il social media manager dell’istituto si è impegnato a moderare il dibattito social e a rispondere alle curiosità degli utenti sul reddito di cittadinanza. alcune risposte hanno fatto in breve tempo il giro del web.

In un caso un utente ‘Candy Candy‘ continua a lamentare di non avere il Pin (necessario per sapere a che punto è la propria richiesta). “Basta richiederlo a Inps e Poste – risponde piccato l’operatore -. Oppure è troppo occupata a farsi i selfie con le orecchie di coniglio?”

C’è persino una cittadina che chiede delucidazioni sul figlio che non ha “mai lavorato legalmente“.

In serata l’Inps chiede scusa. “In linea con quanto previsto dalla netiquette e dalla social media policy della pagina e in considerazione del grande interesse e impatto del#redditodicittadinanza e di altre misure a favore della famiglia, risponderemo solo a commenti inerenti agli aspetti tecnici delle prestazioni erogate da Inps. Cogliamo l’occasione per scusarci con quanti possano essersi sentiti toccati od offesi da alcune nostre risposte”.

