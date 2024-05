Recuperato tra le macchine in corsa, cerca una vera famiglia

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nuovo appello a radio zampetta sarda per un simpatico cucciolo trovato sabato scorso in viale Marconi a Cagliari, in mezzo alla strada stava rischiando di essere investito dalle auto. Affamato e impaurito, è stato momentaneamente preso in stallo per evitargli il canile. Portato dal veterinario risulta essere un cucciolone di 8 mesi massimo, sano e senza microchip. Molto affettuoso e giocherellone cerca casa , viene consegnato con vaccini certificati e microchip.

Taglia medio/piccola 12 kg di tenerezza e voglia di vivere.

Contattate la redazione al

348 0941 632