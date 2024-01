Recital di Roberto di Napoli a Palazzo Siotto per la terza edizione di Mousiké Téchne

Dopo il successo del concerto sulle Arie del Rinascimento italiano, Sabato 27 gennaio alle ore 18 a Palazzo Siotto avrà luogo il recital del giovane pianista ROBERTO DI NAPOLI, allievo del maestro Pasquale Iannone, vincitore del Terzo Posto al PREMIO NAZIONALE Giangrandi-Eggmann ed. 2022. In programma “Après une lecture du Dante – Fantasia quasi sonata”, di Franz Liszt e alcune tra le pagine più celebri per pianoforte di Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn, Fryderyk Chopin, Sergeij Rachmaninoff.

Roberto Di Napoli si è diplomato brillantemente presso il Conservatorio di Foggia e si sta perfezionando con il pianista Pasquale Iannone. A tutt’oggi ha vinto numerosi Concorsi pianistici nazionali e internazionali. Nel 2014 ha debuttato con l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Foggia, eseguendo il “Concerto K.271” di W. A. Mozart. Ha al suo attivo numerosi recital solistici all’estero e in Italia, dove ha suonato per la Camerata Musicale Barese, il Barletta Piano Festival e altre associazioni musicali, esibendosi in molte città del nostro Paese.

La Mousiké Téchne è organizzata dall’Armonica Danza delle Muse, con il sostegno della Fondazione Banco di Sardegna e in collaborazione con la Fondazione “Giuseppe Siotto” di Cagliari.