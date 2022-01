Rapine, molestie alle donne e coltellate: fine settimana di violenza nel centro a Cagliari

Rapine, molestie alle ragazze e aggressioni coi coltelli in pugno. Ancora una fine settimana di violenza nel centro di Cagliari. Tutto accade sabato pomeriggio. Prima un 19enne extracomunitario ha puntato un coltello contro un giovane cagliaritano in via Roma per rapinarlo. E nella tarda serata c’è stata una tentata aggressione, stavolta nel largo Carlo Felice.

Dove un gruppo di giovani cagliaritani, che stava importunando alcune ragazze , ha aggredito impugnando o coltelli alcuni passanti prima di dileguarsi nelle viuzze della Marina.