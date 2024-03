Rapina un edicolante a Serrenti, giovane arrestato dai carabinieri.

Serrenti, giovane arrestato per rapina.

Nella serata di ieri i carabinieri di Serrenti e di Sanluri sono intervenuti in aiuto di un edicolante che è stato aggredito da un 29 enne del posto, già noto alle forze di polizia. Il giovane, dopo aver scaraventato a terra l’esercente, si sarebbe appropriato del contenuto della cassa.

I militari, avvertiti attraverso il numero 112, sono intervenuti nell’immediatezza dei fatti riuscendo a trovare il 29enne a poche centinaia di metri di distanza dall’esercizio commerciale. Perquisito e trovato in possesso del denaro, il giovane è stato arrestato per rapina e, questa mattina, verrà accompagnato davanti al giudice per il rito direttissimo.