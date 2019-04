Minaccia cassiere con la pistola e fugge con 500 euro: rapina al supermercato a Selargius

Rapina a mano armata a Selargius. Alle 18 circa, un uomo travisato e armato di pistola si è introdotto al supermercato Hardis situato al Km 9 della SS 554. Sotto la minaccia dell’arma, si è fatto consegnare dal cassiere la somma in contanti di 500 euro, per poi dileguarsi a piedi. Sul posto per i rilievi i Carabinieri della Stazione di Selargius e del Norm di Quartu Sant’Elena.