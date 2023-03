Rapina in farmacia a San Gavino, 22enne in carcere: era in prova ai servizi sociali.

Ieri a San Gavino Monreale i carabinieri hanno dato esecuzione ad un decreto emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari che ha disposto per l’interessato la sospensione della misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, ordinandone la cattura e il suo immediato accompagnamento al carcere di Uta. Il protagonista della vicenda è il ventiduenne che qualche giorno fa aveva rapinato una farmacia. Le sue responsabilità sono state ricostruite dai carabinieri. In attesa di essere giudicato per l’evento il giovane era rimasto presso la propria abitazione ma ora è stato condotto in carcere.