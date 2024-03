Rapina e pestaggio a Selargius, chiesti 9 anni per Antonino Demelas: il cuoco violento incastrato dal Dna

Il 71enne, coinvolto anche nella sparizione e uccisione dell’ex compagna Marina Castangia (insieme nella foto), si trova in carcere per il reato di abusi sessuali su una bimba. Il pm Danilo Tronci ha chiesto una dura pena per la violenta rapina del 2016. La vittima di quella notte di urla e botte, il pensionato Mario Gessa, era morto due anni dopo per cause naturali