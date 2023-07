Rapina e furto in abitazione, oltre 5 anni di carcere per un muratore di Arbus.

I carabinieri di Arbus hanno dato esecuzione ieri a un decreto trasmesso dalla Procura della Repubblica di Cagliari e relativo ad un 57enne del luogo, muratore. L’uomo deve espiare una condanna alla pena di cinque anni, due mesi e 21 giorni di reclusione in ordine ai reati di rapina e concorso in furto aggravato in abitazione. Entrambi i reati sono stati commessi ad Arbus, rispettivamente il 6 marzo 2012 e il 14 aprile successivo. Le indagini sono state svolte dai carabinieri del luogo, che ieri hanno proceduto al rintraccio del condannato, al suo arresto e al trasferimento presso la casa circondariale di Uta, così come disposto dall’autorità giudiziaria.