Ranieri accolto dal Cagliari come un idolo firma il suo poster: un giorno tornerà?

Accoglienza da star per Claudio Ranieri. Il mister dei blucerchiati oggi alla Sardegna Arena per il match tra Cagliari e Sampdoria è stato salutato come un idolo da società e tifosi. Ranieri ha visitato il museo rossoblù e ha firmato una dedica nel poster che lo ritrae: “Per sempre grato”.

Claudio Ranieri rievoca la mitica doppia cavalcata del Cagliari degli Orrù della fine degli anni ’80 del secolo scorso. Quando in 2 anni riportò i rossoblù, sprofondati nell’inferno della serie C1, nel paradiso della A. E salvò il Cagliari nella massima serie con un girone di ritorno strepitoso.

Non è un mistero che Giulini più di una volta abbia pensato all’allenatore romano per la panchina del Cagliari. L’accordo non è mai stato raggiunto. Ma ora il Cagliari è ambizioso e guarda all’Europa. E chissà che non decida di puntare sul mister che qualche anno fa ha trionfato in Premier League col Leicester.