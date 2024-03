Rally Sulcis Iglesiente, Gessa e Pusceddu trionfano ancora

Marino Gessa e Salvatore Pusceddu su Skoda Fabia Rally 2 si confermano ad un anno di distanza e vincono ancora la Seconda Edizione del Rally Sulcis Iglesiente . Il pilota di Arbus ed il navigatore cagliaritano ,della Sardegna Racing, concludono la gara in 46′ 48″ 2 e si aggiudicano la vittoria finale . Protagonisti assoluti nella giornata di sabato ,dove si sono aggiudicati le prime quattro prove speciali, riescono a gestire il proprio vantaggio anche nelle prove disputate domenica dove ottengono comunque il miglior tempo nel primo passaggio della “Coequaddus “, la nuovissima prova prevista nelle adiacenze della famosa spiaggia di S.Antioco . Sul secondo gradino del podio l’ equipaggio della ” Porto Cervo Racing ” composto da Auro Siddi e Giuseppe Maccioni su Skoda Fabia Rally 2 Evo che dopo essersi classificati secondi nelle prove del sabato si rendono protagonisti nelle prove di domenica ottenendo il miglior tempo nelle speciali ” Nuxis-Santadi ” e ” Perdaxius ” e arrivando nella classifica finale a 17″ 5 dai primi classificati . Sul terzo gradino Loris Ronzano e Gloria Andreis su Skoda Fabia Rally 2 Evo , l’equipaggio piemontese che ha fatto registrare il miglior tempo nella ” Coequaddus 2 “, finira’ in graduatoria generale a 46″ dai vincitori. Quarto posto per Giuseppe Mannu e Carlo Pisano su Skoda Fabia R5 , a 52″ 6, quinto per Antonio Dettori e Marco Demontis su Skoda Fabia Rally 2 Evo a 1′ 28” 4 , al sesto posto Andrea Pisano e Salvatore Musselli su Peugeot 208 Rally 4 che precedono Francesco Farci e Francesco Fois e Sandro Locci con Fabrizio Musu entrambi su Rally 2. Conquistano la nona e la decima posizione rispettivamente Roberto Cocco-Sergio Deiana e Giacomo Melis-Veronica Cottu entrambi su Peugeot 208 Rally 4 . Nel Secondo Rally Sulcis Iglesiente Historic conseguono la vittoria assoluta e di 3° raggruppamento Marc e Stephanie Laboisse su Porsche 911 Sc, in 53’50”6. Si classificano invece al posto assoluto e primo nel 4º Raggruppamento Marco Casalloni e Alessandro Frau su Peugeot 205, a 8’02, mentre concludono al terzo posto assoluto Carlo Volpe e Duilio Siddi su Fiat Ritmo, a 17’15”2.Quarti assoluti e primi nel 2º Raggruppamento, Gianfranco Cambedda e Stefano a Achenza su Fiat 128, a 21’53”8 . Grande impegno da parte degli organizzzatori e di tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’ evento . Una seconda edizione del Rally Sulcis Iglesiente sicuramente da ricordare .