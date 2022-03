Cagliari, ennesimo raid incendiario a Pirri: carbonizzate 3 auto

Paura a Pirri, ennesimo incendio di auto in sosta. I Vigili del Fuoco spengono le fiamme e mettono in sicurezza l’area e la sede stradale. Dopo alcune segnalazioni arrivate alla sala operativa 115, due squadre di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando, sono intervenute all’una di notte, in via Socrate a Pirri, per l’incendio di due autovetture in sosta dove anche una terza autovettura è stata danneggiata per irraggiamento.

Gli operatori con un’Aps e il supporto di un’autobotte, hanno spento il rogo prima che le fiamme si potessero propagare ad altri vicini veicoli in sosta.

Al termine delle operazioni di spegnimento i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area circostante e della sede stradale e avviato gli accertamenti per stabilire le cause.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato per accertamenti di loro competenza.