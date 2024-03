Ragazzo di 23 anni aggredito con un machete mentre guida il monopattino

Un’assurda e violentissima aggressione è avvenuta ieri a Torino. Un ragazzo di 23 anni è stato colpito con un machete mentre era sul suo monopattino nel quartiere Mirafiori della città piemontese. Secondo quanto riportato da La Stampa, il giovane sarebbe stato aggredito da due coetanei e il movente sarebbe la gelosia. La vittima avrebbe, infatti, fatto dei complimenti troppo espliciti alla fidanzata di uno dei due aggressori, con commenti sia sui social che di persona. Da qui l’episodio violento di ieri, quando il 23 enne è stato colpito in pochi secondi alla gamba che ora rischia di perdere. Un vero e proprio agguato, con i due aggressori in sella ad uno scooter che hanno velocemente avvicinato la vittima, a seguito del quale il giovane è rimasto a terra in un lago di sangue. A soccorrerlo è stato un carabiniere fuori servizio che, fortunatamente, abita proprio lì vicino. Vedendo la scena si è subito precipitato in strada fermando l’emorragia con la sua cintura. Il giovane è attualmente ricoverato al Cto, mentre le indagini per scovare gli autori dell’agguato sono in corso.