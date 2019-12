Ragazzo cagliaritano bullizzato: “Un colpo di bottiglia sulla testa: prima o poi qualcuno lo ammazzerà”

Un colpo di bottiglia sulla testa. Prima o poi qualcuno lo ammazzerà.

Non bastava l’indifferenza di migliaia di cagliaritani (e non solo) che per anni hanno diffuso via whatsapp, Youtube e Facebook i video riguardanti un ragazzo cagliaritano, un uomo evidentemente portatore di un’importante sofferenza non ancora certificata. Ora l’aggressione è diventata ancora più violenta, UN COLPO DI BOTTIGLIA SULLA TESTA ripreso da qualcuno che ha preferito registrare e poi diffondere il video al posto di intervenire per aiutarlo.