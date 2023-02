Ragazzini e malamovida a Cagliari, blitz nella chiesa delle suore di clausura: bestemmie e minacce al guardiano

Bestemmie, insulti e minacce dentro la chiesa. Un blitz vero e proprio quello compiuto sabato pomeriggio da un gruppo di ragazzini nella chiesa della Madonna della Pietà, la chiesa annessa al monastero delle monache cappuccine di clausura.

Da tempo un gruppo di giovanissimi ha preso l’abitudine di frequentare le scalette della Monache Cappuccine, l’antica gradinata che collega la frequentatissima via Manno con la zona (più isolata) dia via Cima e via Spano. Intere serate trascorse tra urla, schiamazzi e alcol che scorre a fiumi. “Qualche settimana fa anche i danneggiamenti alle auto”, attaccano i residenti della zona, ormai esausti. Fino al blitz di sabato pomeriggio, secondo le testimonianze i ragazzini si sarebbero spinti nell’edificio religioso, dove avrebbero insultato i presenti e lanciato alcune bestemmie. “Non hanno danneggiato nulla”, spiega la madre superiora delle religiose, “ma hanno minacciato il guardiano del convento. Non posso dirle di più perché è stata informata la Procura”.