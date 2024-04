Ragazzina gravissima dopo un incidente a Sennori, l’appello della mamma sui social: “Donate il sangue”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Gravissima dopo un incidente stradale. Una sedicenne di Sorso è ricoverata al Santissima Annunziata di Sassari in gravi condizioni dopo un incidente stradale avvenuto ieri sera a Sennori. “Mia figlia ha avuto un incidente in moto ma arrivata al pronto soccorso è andata in arresto cardiaco”, ha scritto la madre sui social network, “una volta rianimata è stata trasferita in Rianimazione e successivamente in sala operatoria per 2 volte, perché ha avuto un’emorragia interna, si pensava alla milza, ma invece è il fegato, deve riandare in sala operatoria ma attualmente la situazione è molto grave, quindi non può essere operata, quindi per chi può vada a donare serve sangue B+”.