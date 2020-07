Ragazza di 17 anni positiva al Covid dopo una serata in discoteca: tutti gli altri giovani in quarantena. Brutta sorpresa per una giovanissima, andata in pronto soccorso con un fortissimo dolore alle orecchie: è risultata positiva al virus dopo una serata in una frequentata discoteca a Riccione sull’Adriatico, e la Asl della riviera romagnola ha dovuto fermare la possibilità di un nuovo focolaio isolando anche i giovani che erano con lei. La situazione viene definita dai medici sotto controllo, la ragazza ora sta meglio, ma l’episodio che ha avuto un risvolto mediatico nazionale dimostra che evitare assembramenti, anche e soprattutto tra i giovani in questa estate 2020, è ancora del tutto necessario.