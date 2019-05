Raffaella Lostia, la prima donna Alter Nos passa alla storia di Sant’Efisio: è lei la “star” a Cagliari

Raffaella Lostia, la prima donna Alter Nos passa alla storia di Sant’Efisio: semplice e solare, sorridente e gioiosa, è stata la vera star di questa edizione. Raffaella Lostia 363° Alter Nos della Festa di Sant’Efisio. La tradizione batte il genere. Con l’investitura ufficiale di stamattina e la consegna del Toson d’oro da parte del Commissario straordinario, Bruno Carcangiu, a Raffaella Lostia, per la prima volta nella storia della Festa di Sant’Efisio una donna ricopre l’incarico di Alter Nos.

Una novità in termini di parità. Soprattutto se si tiene conto del fatto che Raffaella non è “soltanto” una donna, ma anche funzionaria al Comune con una lunga esperienza nella preparazione Festa in cui religiosità, devozione e cultura proiettano Cagliari e la Sardegna oltre i confini regionali e nazionali.

“È una giornata di fede, ma anche di riflessione e condivisione”, ha rimarcato il Commissario straordinario ricordando anche la Festa dei lavoratori e prima di insignire l’Alter Nos della fascia tricolore e Toson d’oro, tra gli applausi di cittadini, autorità civili e militari. Con loro al Municipio anche i Mazzieri e la Guardiania dell’Arciconfraternita che hanno scortato la Lostia sino alla vicina chiesa dedicata al Martire.