Radio Zampetta Sarda: una raccolta fondi per Boss, cure costose per salvarlo.

“Boss purtroppo sta male, ha una bruttissima malattia, io non mi posso permettere di pagare questa lunga e costosa terapia.

Lui è un gatto che girovagava nella mia zona, picchiava tutti i gatti che incontrava e tutti avevano terrore di lui.

Un giorno è stato male l’ho preso in stallo, per pagare il suo intervento abbiamo venduto limoni e susine.

Dopo l’intervento stava bene e l’ho lasciato libero nel suo territorio. Finalmente ha deciso di restare fermo in un punto, mai più giretti in strada.

Ora arriva il colpo di grazia,

confido nella vostra sensibilità per aiutare Boss nel percorso di questa lunga cura, io da sola non ce la posso fare!”

Potete contattare la volontaria nel suo profilo fb oppure fare una donazione poste pay al numero

4023600976065369

Intestato a LOPORTO SILVANA

Si ringrazia per qualsiasi forma di collaborazione.

