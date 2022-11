Radio Zampetta Sarda: un gatto domestico in una colonia a Pirri, di chi è?

RADIO ZAMPETTA SARDA, GATTO DOMESTICO IN UNA COLINIA A IS CORRIAS, PIRRI.

DI CHI È?

Comparso in una colonia di Is Corrias a Cagliari/ Pirri gatto maschio, intero, bianco tigrato. Ha una lunga cicatrice dal torace all’addome, quindi ha subito un importante intervento chirurgico.

Molto dolce, affettuoso, cerca di entrare in casa e quindi pensiamo possa essere smarrito.

Vi chiediamo di menzionare nei commenti veterinari nella speranza che qualcuno lo riconosca e possa darci informazioni al

+39 342 957 2483

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok "Radio Zampetta Sarda".

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

