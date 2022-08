RADIO ZAMPETTA SARDA:”SOS RANDAGISMO A FLUMINIMAGGIORE”.

L’ appello accorato di Angius Anna Rita, residente a Fluminimaggiore mette alla luce la grave piaga del randagismo felino, alimentato dalla totale assenza e incuranza delle istituzioni.

La foto è di una piccola gattina che ha partorito in strada due cuccioli che sono morti, si cerca per lei una famiglia per la vita.

La volontaria allo stremo delle forze lancia un grido di aiuto, per una campagna di sterilizzazione e una raccolta cibo:

“Mi chiamo Angius Anna Rita e vivo a Fluminimaggiore nel Sud Sardegna. Il mio è un bellissimo paese immerso

nel verde, situato a pochi km dal mare e tra le tante problematiche che vive una in particolare emerge in

modo devastante: si tratta del randagismo felino. La totale assenza da parte del Comune nella lotta al

randagismo, sconforta il cuore di chi come me ed altri sul territorio vive quotidianamente questa realtà o

meglio questa piaga sociale, senza ricevere alcun aiuto da parte del Comune.

Una di queste problematiche riguarda la sterilizzazione e di conseguenza la sovrappopolazione felina. Il

benessere dell’animale da parte dei nostri amministratori è considerato inutile, improduttivo, non

conveniente sotto il profilo economico e viene affrontato in modo molto marginale per non dire quasi nullo.

All’interno di questa amministrazione non esiste alcuna preparazione sulla normativa esistente. Basti pensare

che ci sono voluti quasi due anni per far riconoscere le mie due colonie feline. Non credo che tutto questo

sia normale. Ad oggi, non sono ancora riuscita a far sterilizzare un gatto delle colonie, in totale sto seguendo

quasi una trentina di gatti e ogni giorno se ne aggiunge qualcuno. A causa del lockdown poi la situazione è

peggiorata e gli abbandoni sono aumentati a dismisura. Molti cuccioli, per ignoranza o per cattiveria, vengono

buttati come se fossero spazzatura, oggetti di cui disfarsi senza vergogna né rimorso. Altri muoiono nel totale

silenzio esposti alle intemperie, alle malattie e ai morsi della fame, senza la speranza di poter mai ricevere

una mano d’aiuto. Il fiume che scorre lungo il paese spesso diventa la loro tomba. Altri ancora li vedi tentare

un approccio in cerca di cibo e di affetto ma siccome sono sporchi, randagi, denutriti, malati secondo molti

portano le malattie, allora li scacciano a calci e si sentono pure orgogliosi del loro infame gesto, come se non

fossero delle povere creature degne e desiderose di vivere. Molti di loro muoiono senza ricevere mai cure o

una mano tesa, nel silenzio totale di questa comunità che sbandiera ai quattro venti la sua conquistata

“civiltà”. Noi, pochi volontari, perché come me, in questo paese ci sono altre persone che aiutano nel totale

silenzio i randagi, ci occupiamo di loro come se fossero i nostri figli, lo facciamo per aiutarli a sopravvivere,

senza nessun tornaconto personale od economico. Anzi ci rimettiamo tempo, soldi e tranquillità e dalle

istituzioni e molte persone vieni visto non come una persona che colma le lacune delle istituzioni del paese

ma come una rottura di scatole da evitare. Quando andiamo a dormire non andiamo mai tranquilli, perché

non sappiamo se alcuni di loro riusciranno a passare indenni la notte. Viviamo costantemente nella rassegnazione, nel dolore, nella sofferenza che ci accompagna come un macigno che pesa sulle nostre

coscienze e che ci dice che dobbiamo fare qualcosa per aiutarli. L’impotenza, l’indifferenza che spesso

avvertiamo intorno, in particolare da parte delle istituzioni preposte, ci strappa via la speranza, il sogno di

regalare a loro un po’ di amore e una vita decorosa, perché a volte non riusciamo ad aiutarli come vorremmo.

E’ triste non poter fare nulla per molti di loro, che muoiono senza ricevere mai una carezza umana. Nel mio

piccolo cerco di fare qualche cosa, almeno somministrandogli del cibo, l’antiparassitario e qualche

medicinale, mi illudo di poter alleviare le loro sofferenze. Le mie risorse economiche però sono limitate, è

evidente che da sola non possa far fronte a tutto questo disagio. Ci sono le istituzioni per questo, non è giusto

scaricare tutto sui volontari. Noi ci siamo ma non lasciateci soli. Inoltre, è riprovevole che, nonostante, le

mie insistenti richieste d’aiuto ancora oggi nessuno di questa amministrazione, in particolare il Sindaco, si sia

fatto sentire, ha cose più importanti, evidentemente, a cui pensare. Tuttavia, la colpa non è solo del comune,

perché il problema è presente anche nell’ASL di Carbonia Iglesias dove sostengono che le sterilizzazioni sono

da ben tre anni ferme, nonostante i finanziamenti ricevuti dalla Regione Sardegna. Alle mie insistenti richieste

di sterilizzazione rispondono una volta che non c’è il bando, un’altra che non ci sono i medicinali e così si

rinvia sempre all’infinito. Un veterinario della Asl ora sta esaminando la mia situazione per capire come

potermi provvisoriamente aiutare ma intanto il tempo passa ed i cuccioli aumentano. Esiste la legge quadro

nazionale e la normativa regionale in materia di tutela degli animali d’affezione che assegnano un ruolo

fondamentale ai Comuni, perché il mio comune non fa nulla? Perché non chiede queste preziose risorse per

aiutare chi come me si prodiga per aiutare i gatti randagi? In particolare, voglio evidenziare che il comune

non ha mai incoraggiato la accoglienza nella comunità e nelle famiglie degli animali da affezione per

combattere l’abbandono, non ha mai fatto campagne per incentivare l’iscrizione all’anagrafe dei cani e dei

gatti di proprietà, né campagne di sensibilizzazione dei proprietari alla sterilizzazione degli animali. Non tutti

hanno la possibilità economica per farlo. Molti comuni adottano il criterio dell’ISEE. Ci sono persone in paese

che amano gli animali e hanno anche tre o quattro cani, gatti ecc. ma molti non sterilizzano perché non

possono. Insomma, per concludere in questo paese non si fa assolutamente nulla né per la tutela della salute

pubblica e dell’igiene urbana, né per il perseguimento del benessere animale.”

Per qualsiasi info contattate la redazione al 348 0941 632