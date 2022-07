RADIO ZAMPETTA SARDA:” SOS PER BACCO E KELLY, SCOMPARSI A MONSERRATO.

SI CERCANO DISPERATAMENTE!”

L’ appello di Veronica Cappai, per ritrovare i suoi due gatti scomparsi improvvisamente:

“Bacco (micio nero giovane non ancora castrato) e Kelly (micia rossa 3 anni, sterilizzata) sono spariti la notte scorsa a Monserrato zona Via Marco Aurelio, fronte Asilo “Il Girotondo”.

Non escono, se non su un balconcino fronte strada, oppure sul tetto isolato del piccolo palazzo da cui sono sempre tornati. Temo possano essere caduti per via del forte vento, magari aiutandosi l’un l’altro. Per favore condividete e scrivete su whatsapp al

342 0563688.

Oltre me, il terzo Micio in casa si sta disperando!

Grazie a tutti💚