Radio Zampetta Sarda, sos di Laura da Cagliari: 4 gattini da adottare perchè rischiano la vita

È la voce della disperazione che mi accompagna per trovare delle buone adozioni per Mielino e i suoi fratellini e sorelline, sono 4 di circa 4 mesi, dolcissimi e socievoli.

Aiutatemi a salvarli.

Vi presento il più debole, Mielino, carattere docilissimo e socievole di circa quattro mesi, maschio non sterilizzato. Gli è stata amputata la coda, dalla sera all’ indomani la sua coda aveva perso il pelo, e parte del derma, come se lo avessero scuoiato vivo. Adesso è in convalescenza per altri venti giorni.

Chi volesse circondarsi di tanto amore e salvare queste povere creaturine mi contatti, grazie.

Modulo e controlli pre e post affido, Laura 3471221653

