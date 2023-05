Radio Zampetta Sarda, smarrita cagnolina bianca a Teulada: chi la riconosce?

SMARRITA cane bianca a TEULADA -SU-

20/05/23

Zona Via Trieste 4,S’ulivariu.

Femmina, taglia media, orecchie marroncine e contorno occhi nero, sterilizzata.

Contatto 379 213 0035

