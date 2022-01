Radio Zampetta Sarda: “Ha perso la sua Bella, ora cerco un’altra pony per il mio Demon”

Sergio e Francesca hanno vissuto il dramma della perdita della loro adorata poni Bella lo scorso mese, nella loro fattoria a uso familiare di Guspini, di seguito le parole di dolore di Francesca:

” Ho ancora davanti ai miei occhi l’ immagine di Bella senza vita, un dolore indescrivibile, non riusciamo ancora a realizzare come possa essere accaduto.

La ricostruzione della dinamica è difficile, le piste sono aperte a tutte le direzioni, che sia stata spaventata da un animale selvatico, da un cane randagio, che qualcuno abbia tentato di rapirla per poi rivenderla oppure una tragica fatalità.

A darne l’ allarme è stato il cane dei vicini che l’ ha ritrovata in una strettoia tra due cisterne.

Il nostro pony Demon soffre di solitudine, desideriamo una pony falabella appaloosa, manto leopard. Femmina non più di sei anni di età, alta al massimo 80 cm al garrese.

Per qualsiasi proposta ci possono contattare con un primo messaggio whatsapp al +39 328 309 0599 sarete ricontattati il prima possibile.

Io e Sergio ringraziamo dal profondo del nostro cuore le tante persone che ci sono state vicine e che hanno collaborato nelle ricerche, in particolare i nostri vicini che hanno un profondo affetto sia per noi che per i nostri animali.