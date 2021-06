Radio Zampetta Sarda: Micra, 350 grammi di dolcezza, cerca una famiglia

Ospite a Radio Zampetta Sarda. Ileana Scameroni volontaria attivissima cerca adozione del cuore per venti gattini recuperati e salvati dalla morte in particolare per Micra, 350 gr di dolcezza.

Ileana Scameroni volontaria attivissima di Selargius da cinque anni ha un’attività e usufruisce dello spazio del suo negozio per stallare i cuccioli di gattini che vengono abbandonati.

“Lavoro nel mondo del volontariato da 10 anni e sono un’ amante dei gattini, in questo periodo siamo con l’acqua alla gola, in negozio ho circa 20 gattini in più ho le mie balie gentilissime e attivissime con dei cuccioli che tengono in casa da allattare, ovviamente io questo non posso farlo in negozio quindi stanno da loro al calduccio e quando vengono svezzati tornano da me in negozio con la speranza di trovare una bella famiglia per loro.

Ancora oggi ci sono persone che si ostinano a non sterilizzare gatti di proprietà, la vedono come un dolore per la propria gatta e la fanno partorire, quindi vedono più giusto buttare i cuccioli da qualche parte anche in campagna lasciandoli senza speranza. Da questo momento entro in azione io con le altre ragazze, corriamo ovunque per recuperarli con costi eccessivi a carico nostro e non ci aiuta nessuno, sarebbe giusto sterilizzare per evitare accoppiamenti e le disgrazie che ne seguono.

Tra le tante storie di recupero che mi hanno segnata ricordo quella di una gattina che abbiamo deciso di chiamare Vita.

Ci avevano contattato per questa gattina che si trovava nel comune di Monserrato e nessuno era andato a soccorrerla, mi ricordo che poteva essere luglio o agosto, c’era molto caldo eravamo in piena estate, io in quel periodo facevo la chemioterapia ed ero debolissima.

La gattina era piccolissima, aveva circa 28 giorni e si stava lasciando andare, recuperata in extremis in un cortile di una casa disabitata era sotto il sole, le abbiamo prestato il primo soccorso con del miele che aiuta a dare un po’ di energia e portata subito dalla nostra bravissima veterinaria.

Dalla prima visita le era stato riscontrato di tutto, rinotracheite, giardia e anoressia ma alla fine ce l’ha fatta e adesso vive in una bella famiglia in compagnia di una sorellina, questi sono i lieti fine che ci scaldano il cuore.

Un ringraziamento speciale a tutte le ragazze che lavorano nel volontariato e non mi fanno sentire sola, grazie a ; ” Giorgia, Valeria Boi, Anna Rita Salaris, Laura Congiu, Mavi Perseu, Cristina Pitzalis, Susanna, Betty Addari, Paola Apolito, Silvia Marini e Valentina, Manila Carboni, Claudia Demuro e a tutte le persone che ci hanno aiutato anche con € 1 a sfamare queste creature innocenti.

Un ringraziamento a chi ci aiuta con le condivisioni.

Il mio appello del cuore è per tutti i gattini che abbiamo salvato da morte certa e adesso sono pronti per un’ adozione del cuore, ricordo che affidiamo i gattini solo a chi sterilizza ai sei mesi e tengono i gatti in sicurezza. Tra i venti gattini che cercano casa vi voglio parlare di una gattina dolcissima di nome Micra”.

Micra è una gattina di quasi 2 mesi piccolissima, recuperata in campagna, pesa solo 350 grammi è dolcissima e aspetta una famiglia per la vita.

