Radio Zampetta Sarda lancia l’sos: smarrita una bellissima gattina a Selargius

SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA, SMARRITA GATTINA A SELARGIUS, ZONA DEI FIORI.

L’ appello di Susanna per ritrovare la da gattina: “Ciao a tutti. Non riesco più a trovare la mia gattina, l ho persa nella zona dei fiori di San Lussorio.

La gattina si riconosce perché ha il collo un po storto a causa di una brutta labirintite.

Chiunque abbia notizie utili mi può contattare su messenger oppure al numero 3451075759″

