Radio Zampetta Sarda: Imai, cagnetta abbandonata a Cagliari, oggi salva vite

RADIO ZAMPETTA SARDA:” IMAI, ABBANDONATA OGGI È UN CANE CHE SALVA LE VITE”.

Per chi segue Casteddu online e Radio Zampetta Sarda si ricorderà sicuramente della storia di Imai, una boxer abbandonata fuori dalle carceri del Buoncammino di Cagliari e segnalata alla nostra redazione da un ragazzo che vuole mantenere l’ anonimato, e che noi lo identifichiamo con la R.

Questa bellissima storia, carica di emozioni ha inizio nell’ ottobre del 2021, quando ad un appello di smarrimento di una cagnolina veniamo contattati da R, che ci segnala la presenza di una boxer in pessime condizioni fuori dalle carceri del Buoncammino.

Mettiamo in contatto R. con chi ha perso la cagnetta, ma dalle foto non è quella tanto cercata dai proprietari.

Da quel momento si crea una sinergia, un lavoro di squadra tra noi e il giovane ragazzo, decidiamo di dare una chance a questa povera creatura visibilmente provata fisicamente e psicologicamente, pubblicando un articolo su Casteddu online e sulla pagina Facebook Radio Zampetta Sarda.

Nel frattempo R, una persona dal cuore d’ oro che erroneamente è stato descritto come un ex detenuto dai diversi notiziari che hanno riportato la storia di Imai, ha provveduto a procurare il cibo e a costruire una copertura per proteggere la povera boxer dalle piogge autunnali.

Il potere dei social è stato immediato e nel giro di 12 ore l’ appello del cuore è giunto a Vassilia Sacco che ha fatto sì che il miracolo si avverasse.Vassilia si fa carico di tutte le spese, dal recupero al ricovero presso la clinica Karel, guidata da noi della redazione e dall’ aiuto di R. che ha scortato Imai personalmente fino alla struttura veterinaria.

Oggi Imai vive ad Arignano, nella città metropolitana di Torino, amata da Vassilia volontaria della Casa di Axel.

Per la fortunata cagnetta si apre una nuova prospettiva di vita, amata fin dal primo momento e sottoposta alle cure del Dott. Barbato per la leishmaniosi, oggi i valori sono azzerati, si attende una seconda pcr di conferma.

Imai è stata subito affidata per il recupero all’ esperienza e professionalità di Ivan Schmidt, considerato uno dei massimi esperti nel panorama della Cinofilia “biologica” Forense applicata ai cani da Mantrailing nonché nella rieducazione comportamentale di cani aggressivi; in prima linea in alcuni tra i più importanti casi di ricerca persona, ad esempio le gemelline Alessia e Livia Shepp in Svizzera, Yara Gambirasio, per citarne solo alcuni, con diverse presenze a Quarto Grado. Alle sue spalle vi sono oltre cinquanta interventi in qualità di Consulente Tecnico, Ausiliario di PG ed Membro di Unità Cinofile sia Nazionali che Internazionali.

L’ addestramento di Imai che, da cane salvato, sta diventando cane che salva le vite umane. “Imai è una destinata, destinataad essere salvata e destinata a salvare”, spiega Schmidt. Quando è arrivata nella nuova casa si spaventava per ogni rumore. Ma soprattutto aveva paura delle persone: “Passo dopo passo si è fidata e affidata alle mie competenze – racconta l’istruttore – capendo che non tutti gli uomini erano come quelli che ha conosciuto fino al giorno del suo salvataggio”.

Oggi Imai, grazie alle competenze di Schmidt è addestrata per diventare un cane molecolare, dall’olfatto finissimo, che in virtù delle capacità di percepire, distinguere e memorizzare le molecole volatili degli odori, viene impiegata in operazioni investigative di polizia, destinata a salvare le vite.

Il messaggio accorato dello stesso maestro al cane: “Imai, ti chiedo scusa per quello che gli umani ti hanno fatto e spero di cuore che

insieme alla tua proprietaria e a chi ti vuole bene come lei, siamo riusciti un po’ a farci perdonare”.

Noi della redazione ringraziamo Vassilia Sacco, Ivan Schmidt, il dott. Barbato e chiunque circondi di amore la nostra eroina IMAI!

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #cani #cane #cagnolino

#canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove

#canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram #doglife #instadog