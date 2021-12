Radio Zampetta Sarda, cucciola vive vicino a un dirupo: salviamola

ADOZIONE DEL CUORE PER UNA CUCCIOLA DI 40 GIORNI, VIVE IN STRADA IN PROSSIMITÀ DI UN DIRUPO CON UN RUSCELLO A VILLAPUTZU.

SALVIAMOLA CON UNA FAMIGLIA PER LA VITA.

È rimasta sola, tutti i suoi fratellini e sorelline hanno trovato una famiglia.

Femmina di 40 giorni, dolcissima, futura taglia media adesso vive per la strada. E’ stato posizionato un riparo in prossimità di un dirupo con un corso d’ acqua, la situazione è estremamente pericolosa per la povera cucciola, che spinta dalla necessità di trovare compagnia si sposta, col rischio di cadere nel dirupo e quindi nel corso d’acqua, o di essere investita.

Vive in compagnia della mamma, una randagia terrorizzata dall’uomo, che si sposta lasciando la cucciola sola, purtroppo per questa sua diffidenza non si è potuto procedere nella messa in sicurezza dei cuccioli e della stessa mamma.

Cerco per loro delle persone che la amino come membri della famiglia.

Chiedo ai lettori amanti degli animali una mano con le condivisioni perché sarà solo grazie a voi che la cucciola troverà adozione! Info 349 4156296 Annarella