Radio Zampetta Sarda: cercasi stallo temporaneo per due gatti di casa

SIS A RADIO ZAMPETTA SARDA:”SASSARI, BREVE STALLO PER DUE GATTI DI CASA.”

L’ appello della proprietaria:

“Mi serve una mano ! Possiedo due gatti una femmina ( nera a pelo lungo ) di circa 5 anni buonissima e un maschietto ( tigrato ) di circa 4 anni . Sono fratello e sorella ma di diverse cucciolate sono inseparabili e buonissimi . Sono per me come due figli , entrambi sterilizzati . Mi devo separare da loro per un breve periodo non più di un anno . Sono abituati a stare a casa e abituati alla lettiera . Sto cercando una famiglia che per questo periodo di tempo si prenda cura di loro . Con la speranza che nel minor tempo possibile posso riaverli con me !! Ringrazio tutti per la collaborazione in anticipo !! Perfavore aiutatemi a condividere il messaggio è urgente!! Mi trovo in provincia di Sassari. Grazie a tutti .

Info al 3409492195