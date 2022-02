Radio Zampetta Sarda: cercasi stallo per Rey e Willy

SI CERCA STALLO SPESATO PER REY E WILLY, LA PADRONA HA TROVATO LAVORO STAGIONALE E NON ACCETTANO ANIMALI.

NON SEPARIAMOLI SI VOGLIONO BENE!

Si cerca ospitalità in tutta la Sardegna per pochi mesi, Rey è un pastore di sei anni e Willy un maltesino di dieci.

La loro mamma è costretta ad allontanarsi per lavoro e non ha nessuno che possa aiutarla ad occuparsi di loro.

È sola e non ha una soluzione.

Quello che sa con certezza dentro il suo cuore è che non vuole assolutamente separarsi definitivamente da Willy e Rey perché sono parte della sua famiglia e cercare un adozione è straziante.

Tutti noi che amiamo i nostri cagnolini possiamo solo immaginare cosa significhi trovarsi in questa triste condizione.

Non può portarli con se perché nell’alloggio previsto sul luogo di lavoro non sono ammessi animali.

Senza lavoro non si vive, lo sappiamo bene e non si può rinunciare, ma nn si può neanche rinunciare ai propri “bimbi’ che hanno vissuto una vita insieme diventando inseparabili.

Questo è un appello che necessita di una risposta di grande umanità, una vera e totale comprensione, un aiuto sincero verso una persona in difficoltà e verso due anime innocenti che nn hanno nessuna colpa.

REY E WILLY CERCANO OSPITALITÀ PER I MESI IN CUI ROBERTA SARÀ FUORI PER LAVORO.

OGNI QUALVOLTA LE SARÀ POSSIBILE VERRÀ A TROVARLI.

GARANTIRÀ IL CIBO E LE EVENTUALI SPESE VETERINARIE.

CONFIDIAMO NEL VOSTRO SINCERO E FONDAMENTALE AIUTO

PER CHI VOLESSE AIUTARCI

TIZIANA 3922988807

GRAZIE DI CUORE