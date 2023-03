Radio Zampetta Sarda: cercasi Lillo, scomparso da oltre un mese a Cagliari

RADIO ZAMPETTA SARDA, CERCASI LILLO SCOMPARSO DA OLTRE UN MESE DALLA PIAZZA DELLA MEDAGLIA MIRACOLOSA DI CAGLIARI.

Continuano le ricerche per Lillo, scomparso dal 6 febbraio da via Laghi Masuri 8, pressi Piazza della Medaglia Miracolosa, quartiere Sant Michele, Cagliari.

Di Lillo nessuna traccia, potrebbe essere finito anche lontano dal suo quartiere se è entrato nel vano motore di un auto.

Non si esclude che possa essere stato azzannato dai cani e che il corpicino sia stato rimosso, non si cerca di colpevolizzare nessuno ma di capire se ci sono speranze di ritrovarlo vivo.

Oppure può essere stato preso in adozione, in questi casi vi chiediamo la cortesia di avvisarci.

Anche perché Lillo se è vivo ha trovato adozione insieme al suo adorato fratellino Milo, se lo avete accolto dateci aggiornamenti, ci sono tante cucciolate in questo periodo e si potrebbe fare uno scambio per l’ amore che unisce i fratellini.

Tutte le info alla redazione di radio zampetta sarda al 348 0941 632

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

