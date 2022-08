Radio Zampetta Sarda, cercasi il dolce asinello Arturo: si offre lauta ricompensa

CERCASI DISPERATAMENTE IL DOLCE ASINELLO ARTURO, SI OFFRE LAUTA RICOMPENSA.

Arturo è un dolcissimo asinello di 3 anni, scomparso da una frazione di Carbonia, più precisamente da Is Gannaus, si offrono 2.000€ di ricompensa a chi lo riporta sano e salvo a casa.

L’ accorato appello della proprietaria di Arturo che spera di riportarlo a casa.

Arturo è entrato a far parte della nostra vita all’ età di 6 mesi, era adorabile, un piccolo orsacchiotto peloso. Era il grande sogno del mio bambino, lui amava tanto avere un asinello tutto per sè.

Abbiamo iniziato a pensare all’idea e abbiamo deciso di far sì che il suo sogno si avverasse, voleva prendersi cura di lui giorno dopo giorno e fu così. Abbiamo preso Arturo in una azienda e l’abbiamo portato nel nostro terreno di proprietà, ricordo ancora il loro primo incontro, fu un emozione indescrivibile. Il mio bambino pur avendolo davanti a se non credeva a ciò che vedeva, era felicissimo, amava tanto il suo asinello. Dal giorno sono passati 3 anni che Arturo a riempito la nostra vita di tenerezza, felicità e tanto amore, era tanto buono e amava tanto le coccole!! Nella zona lo conoscevano tutti, perché Arturo era anche un po’ monellino, molte volte decideva di evadere dalla sua proprietà e andava a farsi un bel giretto, ma le persone che vivono li conoscevano Arturo, tutti volevano bene e coccolavano il mio amato asinello. C’è chi faceva le foto, chi regalava un pezzo di pane e chi una carezza.

Dopo di che lui rientrava solo e soletto nella sua proprietà. Non ha mai fatto del male a nessuno e si fidava tanto dell’uomo, proprio per questo è stato tradito è strappato dalla sua famiglia. Arturo è sparito il venerdì 12 agosto, abbiamo cercato Arturo per tutta la zona, ci siamo estesi anche in posti lontani con la speranza che magari si fosse allontanato di sua spontanea volontà, magari alla ricerca di qualche asinella, cosa che ci è apparsa subito strana perché Arturo non si è mai allontanato, lo abbiamo cercato tanto ma niente, abbiamo chiesto a tantissime persone, ma nessuno ha visto il mio asinello. Ho iniziato a creare un post sui social nella speranza di ricevere una buona notizia, ma niente, tante le condivisioni e l’affetto delle persone che hanno condiviso la mia storia. Nessuno sa e nessuno ha visto!! La nostra famiglia e in ginocchio, vogliamo il nostro asinello, il mio bambino sta soffrendo tantissimo, piange e fa tante domande!!! Ha 10 anni e non capisce del perché l’uomo gli ha portato via il suo asinello, chiede se qualcuno ha potuto far del male al suo migliore amico Arturo. Gli manca tanto e non si dà pace, lui stesso ogni giorno vuole uscire di casa per andare a cercarlo nella speranza di poterlo riabbracciare!! E ogni giorno rientra a casa triste è abbattuto perché il suo Arturo non c’è più!! Siamo disperati e la nostra vita è cambiata totalmente!! Spero che chi ha preso Arturo, ascolti il nostro grido di aiuto ma non per noi, ma almeno per il mio bambino che sta soffrendo e non vorrei potesse cadere in qualche brutta depressione.

Aiutatemi!

Per qualsiasi info contattate il 3516592339

