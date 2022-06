Radio Zampetta Sarda, cercasi famiglia per la dolcissima cagnetta Fiamma

RADIO ZAMPETTA: ” UNA VERA FAMIGLIA PER LA DOLCISSIMA FIAMMA.”

Lei è Fiamma una dolcissima cagnolina che convive in un ovile con una decina di cani.

È attualmente in stallo a Cagliari per liberarla da un’infestazione di zecche e si è dovuto intervenire inoltre per toglierle un forasacco dal naso.

È stata sterilizzata.

Fiamma pesa 12 kg e deve lottare ogni giorno per ovvi motivi per assicurarsi un po’ di cibo.

Ha un carattere calmo e di indole buona va d’accordo con i cani dai quali a suo modo si fa rispettare, non sappiamo con i gatti.

Lo stallo finisce lunedì e dobbiamo riportarla in ovile.

Speriamo di cuore che questo post finisca nella bacheca giusta affinché anche a Fiamma venga data la possibilità di una vita migliore.

Claudia 3922823563