Radio Zampetta Sarda: cercasi casa per Noah, salvato dalle auto in corsa

UNA CASA PER NOAH, SALVATO DALLE AUTO IN CORSA

Noah, un gattino miracolato che correva impetuoso sotto le auto in corsa in una strada trafficata di Quartu, cinque minuti di vero terrore e traffico paralizzato per cercare di salvare questa creaturina che evidentemente non doveva morire!

Mi aiutate a completare questo bellissimo miracolo?

Noah cerca casa, verrà affidato appena si rimetterà in sesto, in questo momento sta curando una rinotracheite, ha poco più di due mesi, un carattere buono e bisognoso di coccole.

INFO MESSAGGIO WHATSAPP

348 0941 632 O CONTATTATE LA REDAZIONE DI RADIO ZAMPETTA SARDA.