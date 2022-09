Radio Zampetta Sarda: cercasi adozione responsabile per Zak

RADIO ZAMPETTA SARDA: “ADOZIONE DEL CUORE PER ZAK, INCOMPATIBILE CON I SUOI SIMILI,”.

ZAK , figlio di due pitbull è stato adottato da cucciolo e portato in un terreno da solo in convivenza con altri 3 cani.

Col trascorrere del tempo ha manifestato difficoltà alla convivenza con i suoi simili, al punto di voler sostituire il capo branco attaccandolo e facendosi male.

Si cerca adozione responsabile come cane unico.

Zak si trova a Quartu Sant’Elena, è un bel cane di 2 anni anche molto simpatico.

Info al 3296188615 Monica Pisu

