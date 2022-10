Radio Zampetta Sarda, cercasi adozione per un gatto abbandonato sulla Ss 131

ENNESIMO ABBANDONO NELLA SS 131, RISCHIA L’ INVESTIMENTO.

SI CERCA ADOZIONE RESPONSABILE.

L’ appello del cuore di Rossella per poter garantire al povero gatto simil siamese di circa 9 mesi, vittima di abbandono, un sicuro riparo.

“Si chiede aiuto immediato ed urgente per questo gattino/a, presumibilmente maschio di circa 9 mesi, simil siamese occhi azzurro/ghiaccio, che sosta a ridosso della S.S. 131 direzione Monastir a fianco al complesso lavorativo MOL. Il gattino/a è sicuramente vittima di abbandono, è socievole e curioso ma schivo perché impaurito. Le persone che lavorano in quella zona gli forniscono del cibo, ma non è né seguito né al sicuro. Ogni giorno che passa rischia la vita. Chiediamo aiuto perché possa essere adottato/a. Cattura e sterilizzazione ad impegno e spese di terzi che si sono già prestati.

Per info: 3400814762″