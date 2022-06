Radio Zampetta Sarda, cercasi adozione per un gattino di 20 giorni

A RADIO ZAMPETTA L’ APPELLO DI UN’ ADOZIONE DEL CUORE PER UN GATTINO DI 20 GIORNI.

Vi presentiamo una meraviglia:

“Gattino dolcissimo di 20 giorni trovato per strada, si sta provvedendo ad allattarlo con la polvere lattea e a dargli tutte le cure necessarie in questo momento di crescita. Si trova a Decimoputzu ed è disponibile in tutta la zona di Cagliari e provincia, per una famiglia disposta ad allevarlo in appartamento o in una casa con giardino in sicurezza dove non possa uscire.

CONTATTO WhatsApp Alessandro 3701052311

