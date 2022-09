Radio Zampetta Sarda: cercasi adozione per il dolcissimo Ugo

RADIO ZAMPETTA SARDA:” ADOZIONE DEL CUORE PER IL DOLCISSIMO UGO”.

L’ appello di Fausta Rais per l’adozione del cuore di Ugo, micino dispensatore di fusa e coccole.

Chi lo adotta?

Tata, ma davvero mi stai dicendo che la mia mamma non ha ancora chiamato ? Ma sarà perché ho le orecchie grandi grandi, e come dici tu sono un incrocio tra un ranocchio e un pipistrellino ?

No amore dolce, la Tata scherza quando dice queste cose, tu sei il micio più bello del mondo, ma la tua mamma non ha ancora visto la tua foto.

Adesso chiediamo a tutti i nostri amici di condividerla il più possibile in modo che arrivi nella sua bacheca.

Ugo ha circa tre mesi e vive a Cagliari, l ho raccolto dalla strada una settimana fa altrimenti non avrebbe avuto vita lunga visto quanto è tontololone.

Micetto dolcissimo, dispensatore di fusa, alla continua ricerca di coccole.

Per info scrivetemi al 3898511914

