Radio Zampetta Sarda, cercasi adozione per Camillo

UNA FAMIGLIA PER CAMILLO:” IL PAPÀ UMANO SI È AMMALATO GRAVEMENTE, CHI LO ADOTTA?”

Camillo è un bellissimo micio di 9 mesi, testato e negativo felv/fiv dal carattere coccolone, si trova a Cagliari.

Il suo papà umano si è ammalato gravemente e non può più provvedere al bel micio.

Si cerca un’ adozione responsabile, per chi fosse interessato contatti il

3428308876

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline