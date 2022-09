RADIO ZAMPETTA SARDA, BIRMANA CERCA ADOZIONE RESPONSABILE

In redazione è giunto un vero appello del cuore per una gatta di razza che si è unita a una colonia di Cagliari, ma è evidente che in questo contesto manifesta sofferenza e scarso adattamento.

Noi ve la proponiamo nella speranza che se qualcuno l’avesse smarrita possa ritrovarla, oppure sono ben gradite le richieste per un’adozione responsabile.

La gatta è stata sterilizzata dai volontari della zona.

Noi di Radio Zampetta Sarda speriamo di riuscire a trovare una bella adozione.

Per info contattate la redazione previo messaggio whatsapp al

348 0941 632

sarà nostra premura mettervi in contatto con i volontari.