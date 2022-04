Radio Zampetta Sarda: appello per Sofia, aggredita dai cani randagi

SOFIA AGGREDITA DAI CANI RANDAGI SI CERCA STALLO PER UN PARTO IN SICUREZZA.

A lanciare l’ appello di aiuto è una volontaria di Cagliari:

“Aiutatemi con uno stallo per garantire un parto in sicurezza alla dolce Sofia, una gattina che vive nelle campagne della periferia di Cagliari.

È stata vittima di aggressione diverse volte dai cani randagi della zona, e l’idea che possa partorire per poi far destinare i poveri micini a morte certa mi spezza il cuore.

La gattina ha un anno circa, è prossima al parto, per chi volesse tenerla in stallo garantisco di trovare adozione ai gattini.

Si offre la massima serietà negli impegni presi, potete contattarmi solo con messaggi whatsapp al

+39 338 380 2454

sarete ricontattati il prima possibile.

Ringrazio a chi aprirà il suo cuore. “

