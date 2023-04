Radio Zampetta Sarda, adozione del cuore per Pipy

ADOZIONI DEL CUORE PER LA TIGRATINA PIPY, VITTIMA DI ABBANDONO.

Nonostante l’ incessante lavoro di sensibilizzazione al non abbandono, all’ importanza della sterilizzazione, al rispetto per gli animali quindi al non maltrattamento, alle adozioni responsabili continuiamo a riceve segnalazioni di tristi storie che vedono come protagonisti i poveri animali, vittime dell’ ignoranza e della crudeltà umana.

In tutte queste situazioni la sofferenza regna, oggi vi parliamo della dolce Pipy, vittima di abbandono, costretta a vivere in gabbia perché non trova nessuno che la voglia adottare.

Segue l’appello di Anna, volontaria di Quartu.

“Pipy, la gattina smarrita a Quartu, in zona via Eleonora D’ Arborea,

nessuno la cerca, nessuno la vuole adottare, eppure è stata abbandonata.

Cosa dobbiamo fare con questa creatura? Chi la ha recuperata e si sta occupando economicamente di lei non può tenerla, la ho in stallo, in gabbia degenza ma io non posso tenere tutte le creatura che accolgo per fare la degenza, oltretutto da me può stare solo in gabbia.

Buttata in una colonia quasi un mese fa, è una gattina dolcissima con la bocca un disastro, ha fatto la terapia è stata sterilizzata, spulciata, sverminata, testata fiv e felv negativa.

Di più non possiamo fare. Purtroppo noi non le possiamo dare una casa.

Purtroppo la gabbia inizia ad essere un po stretta per lei. Cerchiamo uno stallo casalingo o meglio ancora un’ adozione,

altrimenti l’alternativa sarà inserirla in colonia, in strada, con tutti i rischi e pericoli che ci sono.

Ma non abbiamo altre alternative, per piacere condividete, aiutateci a far arrivare Pipy nella bacheca giusta.

Info al +39 393 958 4627

Preferibilmente con un primo messaggio whatsapp, sarete richiamati il prima possibile, grazie.”

