Radio Zampetta Sarda, adozione del cuore per Melis

ADOZIONE DEL CUORE PER LA PICCOLA MELIS, FELV POSITIVA.

Melis è una gattina dolcissima di 4 mesi, è stata recuperata dalla strada a Decimomannu con una congiuntivite.

Purtroppo dal test è risultata positiva alla felv, quindi si cerca adozione del cuore come gattina singola o con altri positivi alla felv.

Per info 3475431430