RADIO ZAMPETTA SARDA, ADOZIONE DEL CUORE PER LA DOLCISSIMA NERINA.

L’ appello del cuore da parte delle colonia Mici&Capricci di Quartu per la bellissima Nerina.

Nessuna richiesta valida per Nerina. Vi prego non rimettiamola in strada. Per ora sta vivendo in una gabbia per tutelarla.

Nerina è una gattina femmina di circa 2 anni abbandonata alla Colonia Felina Mici-Capricci.

È docile, dolce e molto affettuosa. Si affida già sterilizzata, sverminata e con antiparassitario. E’ Fiv/Felv negativa.

Si trova a Quartu Sant’Elena.

SOLO ADOZIONI RESPONSABILI. No giardino, solo appartamento o comunque chiediamo che stia in casa.

Per info:

– Susanna, whatsapp e chiamate 3400814762

– Rossella, whatsapp e chiamate 3479072489