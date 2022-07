Radio Zampetta Sarda: 5 cuccioli rischiano la vita a Villaputzu, si cerca adozione

VILLAPUTZU CINQUE CUCCIOLI RISCHIANO LA VITA, SI CERCA ADOZIONE

A Radio Zampetta Sarda l’appello di Annarella, una residente di Villaputzu per una vera adozione del cuore:

” Ormai ho esaurito sia le lacrime che le speranze, anche se finché c’ è vita c’ è speranza!

Nessuna richiesta di adozione, i cuccioli ormai saltano il recinto e finiscono per la strada, non so più come metterli in sicurezza.

Purtroppo se nessuno li vuole adottare sono costretta a farli finire in canile.

Chiedo l’ attenzione di chi ama gli animali per dare una possibilità di rinascita e di una futura vita felice a 5 cuccioli, figli di una cagnolina randagia che ha partorito in prossimità di un dirupo.

È un punto pericoloso, possono cadere giù e finire in un corso d’ acqua.

Dei cinque cuccioli quattro sono maschi e una femminuccia hanno 30 giorni, sono dolcissimi, hanno bisogno di protezione e di una vera famiglia, vi chiedo di accogliere il mio grido di aiuto.

Se volete regalare amore e una famiglia a queste meraviglie potete contattare il