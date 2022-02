Radio Zampetta, sos di Alessandra di Sestu: “Snooky scomparsa da 3 giorni, aiutatemi a ritrovarla”

Sos a Radio Zampetta Sarda di Alessandra Atzei di Sestu: “La mia Snooky smarrita nel nulla da 3 giorni. Aiutatemi a ritrovarla

Ormai sono 3 giorni che non torna. Ho fatto il giro di tutte le campagne e i pastori di Sestu. Nessuno ha visto né i pastori maremmano, ne il pastore tedesco del mio vicino di casa, scappata insieme alla mia piccola Snooky.

È inconfondibile il mio cane, ha l’occhio sinistro quasi chiuso perché ha una malattia, ha due cicatrici nella pancia, una della sterilizzazione e l’altra per un tumorino alle mammelle che ha avuto. Ha 12 anni, è sempre rimasta a casa.. gira nel terreno ma torna sempre.

Impossibile che non siano passate in nessuna strada e che nessuno abbia visto né lei né il pastore tedesco. Credo sinceramente, che qualcuno le stia tenendo in casa. Perché la mia, se ha la possibilità di uscire, sicuramente cercherebbe di tornare a casa.

Quindi… Io non smetterò di cercarla a costo di suonare tutte le case del paese. Spero che qualcuno legga e si metta una mano sulla coscienza, se l’avete trovata: rendetemela. Il cane ha il microchip. Ripeto: non smetto di cercarla.

Abitiamo anni e anni qui e non è mai scappata neanche quando non era ancora sterilizzata ed entrava in calore, che siano scappate ora, insieme, sia un pastore tedesco ( anche lei mai allontanata da casa ) che la mia è troppo strano

Se l’avete presa per sbaglio, pensando si fosse persa vi prego di scrivermi urgentemente. I cani hanno i padroni non sono randagi.

Per qualsiasi avvistamento o info contattate il 3498905172

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda.