Radio Casteddu, la nuova stagione riparte con Casteddu Sera e Radio Casteddu la fai tu

Riparte la nuova stagione di Radio Casteddu, subito in diretta insieme a voi per garantirvi tutta l’informazione in tempo reale dalla Sardegna. Si parte alle 20:15 con Casteddu Sera, il programma di punta dell’emittente, condotto dal nostro direttore Jacopo Norfo, con un focus preciso e puntuale su tutti i fatti della giornata. Sulla rampa di lancio della prima radio all news 24 in Sardegna anche Radio Casteddu La Fai Tu, ogni giorno dalle 18 alle 19 microfoni aperti al 3663722745 insieme a Paolo Rapeanu, nel programma interamente dedicato agli ascoltatori e ai lettori di Casteddu Online. Ascoltateci, come sempre, sul canale Dab 12 D o direttamente dalla nostra app ufficiale, sia per Android che per Ios. Su Radio Casteddu i protagonisti, anche quest’anno, sarete voi.