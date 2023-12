Raccolta fondi a Monserrato, donato il primo dei due defibrillatori

È stato consegnato al direttore sportivo Walter Stevelli.

“Ringraziamo nuovamente i cittadini e gli imprenditori di Monserrato che hanno partecipato alla raccolta fondi” hanno comunicato gli organizzatori dell’iniziativa. Una raccolta fondi lanciata dal gruppo social “La Voce di Monserrato” e supportata da alcuni imprenditori locali, che hanno posizionato i salvadanai nelle proprie attività per raccogliere le donazioni offerte dai cittadini: una idea, quella di implementare il numero di dispositivi salvavita presenti già nel territorio, lanciata dagli amministratori del gruppo Antonio Vacca, Walter Marras, Mauro Cocco Cristiano Meloni e che ha trovato subito ampio consenso da parte dei cittadini che hanno contribuito per l’acquisto. Sempre più importanti e preziosi, sono indispensabili in caso di malore improvviso, se usati tempestivamente possono porre rimedio ai “capricci” del cuore e far ripartire l’organo vitale. “Mai serbada” è l’augurio da parte degli organizzatori dell’importante progetto.