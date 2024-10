Rabbia e caos anche al Policlinico di Monserrato, si rischia un mega sciopero: “Settemila euro in meno per ogni medico”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

I venti di bufera iniziano a soffiare anche ai bordi della Statale 554, al Policlinico di Monserrato. In quello che può essere considerato, a ragione, il secondo ospedale del sud Sardegna subito dopo il Brotzu, le prime eco di uno sciopero stanno iniziando a farsi sentire. E il problema sono sempre gli ormai famosi dieci milioni di euro che vanno ripartiti tra tutte le aziende sanitarie regionali e che, quindi, portano a fette di torta nettamente più piccole di quanto si era ipotizzato. Per fare un rapido calcolo: dopo l’incontro a distanza, giudicato da tutti i sindacati “fallimentare”, con l’assessore regionale della Sanità, Bartolazzi, è emerso che per il Brotzu i fondi a disposizione sarebbero molto meno della metà di quelli inizialmente auspicati. Se venerdì prossimo l’incontro non porterà novità, sarà sciopero. E a Monserrato? “L’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari ha i fondi per il pagamento degli incarichi, disagio e risultato paragonabili a quelli dell’Arnas Brotzu, quindi molto inferiori alla media regionale. Addirittura si parla di 7000 euro all’anno in meno di quota individuale, che i colleghi delle aziende Asl hanno percepito annualmente nel risultato”, così si legge in un documento che riporta in calce, una dopo l’altra, tutte le sigle dei sindacati dei medici: Aaroi-Emac, Anaao, Cgil Dir Ssn, Cimo, CislMedici, Fassid, Fesmed, Fvm, Uil Fpl E San. Da qui la convocazione di una assemblea della dirigenza medica e sanitaria dell’Auo nell’aula principale del Policlinico di Monserrato per domani, giovedì 17 ottobre 2024, dalle otto alle dieci.